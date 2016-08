Un couple s'est formé lors de Koh Lanta

Téléréalité

La nouvelle saison de Koh Lanta vient à peine de débuter qu'on apprend que deux aventuriers sont tombés amoureux lors du tournage du jeu de TF1. Il s'agit de Benoît et Jesta. Ils ont évoqué leur relation à Non Stop People. "J'étais en couple pendant Koh-Lanta. Ça ne se passait pas très bien déjà et quand je suis rentré en France, j'ai décidé de couper court à la relation que j'avais avec ma copine actuelle. Une fois que j'étais libre, avec Jesta on s'est rapprochés", raconte Benoit.

Jesta était, elle, célibataire depuis quelques mois. "C'est son sens de l'humour et sa gentillesse qui m'ont plu", confie Jesta. Benoit reconnait avoir été séduit par la personnalité de la jeune femme. "C'est pas forcément son physique qui m'a plu vu qu'on était à Koh-Lanta. Le premier regard qu'on a sur une personne à Koh-Lanta, c'est forcément pas très flatteur."