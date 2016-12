Christian Quesada, champion inégalé des 12 coups de midi et plus grand champion des jeux télévisés en France, semblait invincible. Pourtant, lors de l'émission spéciale Les 12 coups de Noël, toujours animée par Jean-Luc Reichmann, Christian a échoué aux portes de la finale.



En binôme avec Sandrine Quétier, le "professeur" partait avec un handicap de 5 secondes de retard par rapport à son adversaire. Mais celles-ci auront été sans conséquence puisqu'il a finalement été battu avec plus de 20 secondes de différence. L'homme qui l'a évincé? Hakim dit le Papa de Calais, ancien champion du jeu qui avait remporté plus de 200.000 euros.

"Hakim est le joueur que je redoute le plus dans cette émission car il a de la culture mais aussi une rapidité", expliquait Christian, toujours très fair-play. Après sa défaite, il a d'ailleurs avoué qu'Hakim avait pu répondre à des questions auxquelles lui-même n'avait pas la réponse.

C'est donc Hakim qui a été en finale et a découvert l'étoile mystérieuse au profit des Restos du coeur.

Même s'il a perdu, Christian sera toutefois bel et bien de retour dès lundi à sa place habituelle de champion.