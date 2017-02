La dernière saison de 24 Heures Chrono , tournée quatre ans après le premier arrêt de la série, avait laissé Jack bauer en très fâcheuse posture... puisque le plus célèbre des agents secrets avait choisi de se livrer aux Russes et de gagner Moscou afin de recevoir le châtiment qu'il pense mériter après toutes les actions qu'il a menées.





Quelques années plus tard, la série à succès revient, toujours sous la même forme du temps réel, mais avec de nouveau héros. Le protagoniste principal de l'histoire, Eric Carter, sorte de Jack Bauer en un peu plus jeune, est un ancien militaire qui a participé au meurtre du terroriste Ibrahim Bin-Khalid, au Yemen.





Revenu aux Etats-Unis, le valeureux Marine constate avec terreur que des hommes de main du terroriste se sont infiltrés sur le sol américain pour, dans un premier temps, abattre de sang froid tous les soldats ayant participé au fameux raid au Yemen... ainsi que leur famille !





Contraint et forcé, Carter appelle son contact à la CTU, la célèbre division anti-terrorise dans laquelle oeuvrait Jack Bauer, pour lui venir en aide.





Des ficelles toujours plus grosses





Si la plupart des faits qui se sont déroulés dans 24 étaient déjà gros comme des maisons (Président des USA ripoux, meurtre d'un agent de la CIA de sang froid par Jack Bauer, on en passe et des meilleurs), ce remake semble vouloir faire encore plus fort.





Jugez plutôt. Le nouveau directeur de la CTU est d'emblée un des principaux suspects, liés aux sbires de Bin Khalid, l'ancienne directrice n'hésitant pas à le frapper pour garder, temporairement le contrôle d'une action secrète qu'elle mène avec un analyste, alors qu'elle est censée se trouver à un gala de charité avec son sénateur d'époux, candidat à l'élection présidentielle...





De son côté, un des proches amis de Carter, qui a participé au raid, totalement marginalisé, songe sérieusement à vendre des fichiers de cellules terroristes dormantes aux successeurs de Bin Khalid...





Rien de bien neuf sous le soleil





Lancée le 5 férier sur la Fox, cette nouvelle salve n'apporte rien de bien nouveau à la série. Si le casting est plutôt correct, Corey Hawkins, le nouveau Bauer, n'a clairement pas le même impact que Kiefer Sutherland, qui avait vraiment apporté un fameux influx nerveux à la série. Le scénario, lui, tient la route et tiendra les téléspectateurs en haleine, pour peu qu'ils ne s'arrêtent pas trop aux énormités...



Grosse polémique





Présentée en marge du Super Bowl, la série a été victime d'une belle polémique sur les réseaux sociaux, les méchants de l'histoire étant à nouveau des fanatiques musulmans, prêts à tout pour faire verser le sang sur le territoire américain. En plein Muslim Ban signé Donald Trump, la donne est évidemment un peu délicate, même si la série a évidemment été tournée avant l'élection du nouvel homme fort des USA et du monde...