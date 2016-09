A votre avis: Une équipe de jeunes autour de Sacha Daout

Télévision





A quelques jours de la première de A votre avis - ce sera ce dimanche dès 11h45 -, on connaît enfin les noms des chroniqueurs qui entoureront le journaliste: Rudy Hermans (journaliste de la RTBF), Alice Dive et Catherine Ernens (déjà entendu chez Pascal Vrebos, sur BelRTL). Un casting, en comptant Daout, qui respecte l'égalité parfaite entre les sexes mais qui, surtout, semble avoir l'enthousiasme d'une certaine nouveauté. Cette fois, au moins, on ne pourra pas dire: "toujours les mêmes têtes"!

Le casting de A votre avis, nouvelle émission de débat dès ce dimanche est connu Sacha Daout, ce n'est plus un secret aujourd'hui, a accepté de relever le défi (et quel défi!) du dimanche: présenter l'émission de débat de la RTBF, en perte de vitesse depuis quelques saisons déjà et l'échec des Décodeurs l'année dernière.