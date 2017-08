Après l’annonce brutale du décès de Jeanne Moreau et celle de Sam Shepard (voir ci-dessous), c’est au tour de Jean-Claude Bouillon de tirer sa révérence. Ce 31 juillet 2017 est donc déjà synonyme de triste journée pour le septième art.

L’inoubliable Commissaire Valentin dans la série tout aussi culte des Brigades du Tigre (entre 1974 et 1983) s’est éteint ce lundi dans sa propriété de Marseille où il résidait depuis plusieurs années. L’acteur français a été emporté par un cancer comme l’annonce son épouse Ghislaine Valence.

Plus moche la vie

Outre cette célèbre série où il incarnait le chef de brigade créée par Georges Clemenceau (dit Le Tigre, d’où le nom des brigades en question) avant la Première Guerre mondiale (série adaptée en 2006 au cinéma avec Clovis Cornillac dans le rôle-titre), le comédien - même s’il a connu quelques rôles au théâtre (Made in USA de Jean-Luc Godard) et au cinéma (Le Champignon, Hellé, Arlette) - a surtout fait parler de lui sur le petit écran (Les Roses de Dublin, Les Aventures du jeune Patrick Picard). Jean-Claude Bouillon fut pendant quatre ans l’interprète de Xavier Mondino dans Sous le soleil aux côtés de Tonya Kinzinger et Adeline Blondieau, notamment. Il ne faut pas non plus oublier qu’il avait aussi prêté ses traits au personnage de Michel Espira dans Plus Belle La Vie, le feuilleton à succès de France 3.

Avec plus de 50 ans de carrière, on le croyait immortel... Surtout depuis son rôle dans le film L’Immortel de Richard Berry. Jean-Claude Bouillon nous a pourtant quitté, ce lundi, à l’âge de 75 ans.