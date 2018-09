Alors que les rumeurs de séparation fusent depuis des jours, Pamela Anderson a déclaré lors de la conférence de presse de présentation de la 9e saison de l’émission que le joueur français pourrait assister à Danse avec les stars en compagnie de ses deux fils.

"Si je m’en sors bien, et que je ne les embarrasse pas, ils viendront", dit-elle, avant de rigoler : "Et si je gagne, mon champion du monde viendra avec sa coupe. Je plaisante." On dirait bien qu’entre l’actrice de 51 ans et son footballeur de compagnon, qu’elle surnomme "son coach à la maison", il n’y a pas autant d’eau dans le gaz qu’on veut bien le dire.