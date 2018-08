Télévision La RTBF cherche un nouveau visage pour présenter son journal du web

Voilà près de trois semaines qu’Adrien Devyver est devenu l’heureux papa de Gaspard, son premier enfant, fruit de son amour avec la journaliste de RTL-TVI Julie Denayer. Entre les changements de couches, les nuits courtes et la préparation de biberons, l’animateur de La Deux trouve tout de même - bien que difficilement - le temps de préparer sa rentrée à l’avenue Reyers. À ce niveau, des changements sont d’ailleurs à prévoir pour septembre prochain...

Alors qu’il rempile pour une saison supplémentaire à la présentation du Grand Cactus - le divertissement à succès conserve d’ailleurs la case du jeudi soir contrairement à 69 minutes sans chichis qui est déplacé au mercredi soir -, Adrien Devyver se voit confier les commandes des Enfants de chœur sur VivaCité. Un challenge radiophonique qui devrait lui ouvrir, en décembre prochain, les portes du cube Viva For Life où il passera six jours et six nuits enfermé pour la bonne cause en compagnie d’Ophélie Fontana et Sara de Paduwa.

La réalisation de ces nouveaux projets n’est toutefois pas sans conséquence pour Adrien Devyver qui serait, selon nos informations exclusives, contraint d’alléger son planning en mettant de côté la présentation du 20.02, sorte de journal quotidien du web qui a vu le jour à la rentrée dernière. L’animateur pourrait alors s’aménager un peu de temps dans une vie professionnelle bien remplie.

Un casting en cours

Désireuse du garder le système de duos à la présentation du 20.02, la RTBF aurait organisé une séance de casting, notamment à l’interne, afin de trouver un nouveau visage masculin pour compléter le quatuor déjà composé de Bénédicte Deprez, Fanny Gillard et Thibaut Roland qui devrait, de son côté, passer plus de temps à l’antenne.

Ça passe ou ça casse

Le vent de fraîcheur que s’apprête à connaître le 20.02 arrivera-t-il à donner un coup de boost aux audiences peu renversantes de l’émission ? Rien n’est moins sûr. Il faut dire qu’après l’arrêt d’Un gars, un chef, émission de cuisine quotidienne présentée par Adrien Devyver et Gérald Watelet, La Deux rame à trouver le programme adéquat pour occuper les fin d’après-midi/débuts de soirée de La Deux. La preuve, l’année dernière, avec Vis ta mine, l’émission de bien-être qui a été jetée aux oubliettes après seulement une saison d’antenne.

A.P.