La sixième édition de Viva For Life se déroulera, pour la deuxième année consécutive, à Nivelles, du 17 au 23 décembre prochain. Celle-ci s’accompagnera de nombreuses nouveautés. Outre l’arrivée de Walid à la présentation de la quotidienne aux côtés d’Anne-Laure Macq, et de Fanny Jandrain au Viva for Life Tour, on note l’arrivée d’Adrien Devyver, visage bien connu de la RTBF, dans le cube de Viva for Life. L’animateur du Grand Cactus vient rejoindre deux habituées de l’exercice, à savoir Ophelie Fontana, dans le cube pour la deuxième année consécutive, et Sara de Paduwa, qui en est à sa sixième édition ! "Elles me promettent un baptême de feu !" (rires), lance Adrien Devyver.

"Je faisais déjà partie de l’action en présentant la quotidienne. J’ai toujours fait part de mon envie d’entrer dans le cube. Il fallait juste que l’opportunité se présente", explique l’animateur qui est ravi de pouvoir enfin vivre l’aventure de l’intérieur du cube, sans boire ni manger de nourriture solide pendant six jours et six nuits. "J’ai appris que je rentrais dans le cube au moment de la naissance de mon fils Gaspard. Ça ne m’a pas fait hésiter. Au contraire. Je me suis dit que ça ne pouvait être qu’un plus que de vivre ça en tant que jeune papa." Ce sera toutefois la première fois que l’animateur sera séparé de son fils de deux mois et demi aussi longtemps. "Ça va être difficile parce que je suis un papa poule. J’ai l’habitude de border mon fils le soir, de lui faire beaucoup de câlins. Donc, il y aura un manque, c’est clair. Mais, je sais que je le fais pour la bonne cause."

En tant que papa, la pauvreté infantile, contre laquelle lutte Viva For Life, vous interpelle davantage…

"Oui parce que je ne me vois jamais ne pas pouvoir donner à manger à mon bébé. Quand il a faim, il a un biberon dans la minute. Mais, je sais que dans certaines familles, les parents essaient de repousser le biberon du bébé parce que les fins de mois sont difficiles. Ça me touche vraiment."

Est-ce que vous vous attendez à être souvent gagné par l’émotion ?

"Oui, d’office ! Ça va être un ascenseur émotionnel. Je vais craquer, c’est sûr. En discutant avec une famille pour les besoins du spot de la conférence de presse, j’étais déjà très ému par ce que j’entendais. À la fin de l’enregistrement, j’ai d’ailleurs téléphoné à ma femme pour lui expliquer ce que j’avais vécu. Dans le cube, j’échangerai certainement tout ça avec Sara et Ophélie."