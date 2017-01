Tout est parti d’une conversation qu’il a eue avec son épouse, Julie Denayer (RTL). "Nous étions récemment en terrasse dans le sud de la France. Elle m’a dit : tu fais tellement de choses, tu t’intéresses à plein de trucs, ce serait bien de partager ça. Ca pourrait intéresser les gens", nous confie Adrien Devyver. Pourquoi pas en créant un site Internet ou, plutôt, un blog ? "Il n’y a pas beaucoup de blogs masculins et belges."

En tout cas, aucun d’aussi suivi que celui dédié à la mode d’une Caroline Receveur (dernièrement vue dans Danse avec les stars), par exemple. "Je ne risque pas grand-chose en lançant le mien - adriendevyver.be - sourit l’animateur. Moi, ce que je voulais avant tout, c’était écrire. Cela me manquait. J’ai fait des études de journalisme, ce n’est pas pour rien ! J’écris maintenant sur mon blog. Je continue d’écrire mes textes pour Le grand cactus, mais ce n’est pas pareil, je ne donne pas mon avis."

Et il en a des choses à dire et à faire découvrir, Adrien Devyver! "Je parle de mes coups de cœur dans la vie de tous les jours." Sans concession. "Je peux aussi bien parler de viande, de chope, d’un régime détox que j’ai essayé que d’une méthode de relaxation... Mais sans chercher à influencer les gens." Et Adrien compte bien ne pas lui-même se laisser influencer dans ses choix. "Tout ce que j’écris pour le moment part d’initiatives personnelles, de choses qui m’ont plu. Je sais que si ce blog fonctionne, je vais être sollicité par l’une ou l’autre marque, pour que j’en parle. Je ne vais l’exclure, mais je ne vais certainement pas m’obliger à écrire quelque chose de positif !" En aucun cas il n’est question pour l’animateur de faire de son projet à tendance bien-être quelque chose de mercantile. "Je ne vais pas me faire payer pour écrire des choses sur mon blog, c’est contre l’esprit de ce que je veux faire. Je ne veux rien de faux. quand je vais manger un bon morceau de viande au restaurant, même si je connais le patron, je paie mon addition. Mon but n’est pas, à travers ce blog, de me faire inviter gratuitement partout !"

L’intention d’Adrien est tout simplement de se dévoiler un peu plus... "J’ai fait une liste des choses dont j’ai envie de parler. Je crois que j’ai de quoi écrire tous les jours pendant un an !" De quoi en tout cas combler son rare temps libre en dehors de la télé (Vis Ta Mine chaque jour, Le Grand Cactus et le Warm Up des D6bels Awards ce jeudi). Le projet semble en tout cas déjà intéresser le grand public. Mis en ligne dimanche après-midi, il avait atteint les 10.000 visites en quelques heures !