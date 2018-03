Tout comme CAP48, le Télévie fait partie des actions de mobilisation qui rassemblent les deux chaînes concurrentes, RTL-TVI et la RTBF. Chaque année, des personnalités du petit écran quittent, en effet, leur chaîne respective pour se mobiliser aux côtés de leurs confrères et concurrents.Pour cette trentième édition du Télévie, c’est au tour d’Adrien Devyver d’offrir son aide. L’animateur du Grand Cactus et du 20.02 a, la semaine dernière, tourné des capsules vidéo qui seront prochainement diffusées dans le cadre du Télévie.