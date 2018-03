Le jeune carolo a séduit les coachs et le public en interprétant "Tout va bien" d'Orelsan.

L'étau se resserre dans The Voice Belgique. Ce lundi soir, les talents encore en lice ont mis les petits plats dans les grands afin de gagner leur ticket pour la suite de l'aventure. Tous n'ont cependant pas eu la chance d'être repêchés par le public ou par leur coach. C'est ainsi que Woody Wittock, jeune chanteur prometteur, a dit "au revoir" aux téléspectateurs et à sa coach, BJ Scott. Même son de cloche pour le Bruxellois Yasha Deleeuw.

D'autres candidats ont toutefois réussi à tirer leur épingle du jeu. Matthew Irons peut compter sur la voix particulière de Valentine Brognion, Vitaa sur la fraîcheur de Camille Schneyders, BJ Scott sur "la petite chose en plus" de Fabiola Legrain et, enfin, Slimane sur l'univers atypique de Adrien Binon, jeune carolo, qui s'est imposé sur scène en tant qu'artiste complet, alliant danse et chant avec maîtrise. Son interprétation réussie de "Tout va bien", chanson d'Orelsan, en est d'ailleurs la preuve.