Il doit y avoir un peu d’orgueil, sans doute, dans la démarche qui a mené le réalisateur Pierre Hurel à s’attaquer au cold case le plus commenté de France : l’affaire Grégory Vuillemin, du nom de ce petit garçon retrouvé mort dans la Vologne, le 16 octobre 1984, les mains et pieds attachés. Mais alors de l’orgueil bien placé, car les cinq épisodes de La Malédiction de la Vologne marient parfaitement rigueur professionnelle et codes de la fiction. "Je pense que dans beaucoup d’histoires - que ce soit de la politique, du sport ou des faits divers -, on passe souvent à côté de la dimension romanesque et humaine des choses", commente l’ancien grand reporter à Paris Match.

Qu’est-ce qui a suscité l’envie de revenir sur ce fait divers tragique ?

"La relance de l’affaire, en 2017, qui m’a été rapportée par Christophe Dubois, co-auteur du documentaire. À ce moment-là, je perçois un univers qui m’attire et je me dis qu’il y a forcément quelque chose de nouveau à dire. Non pas forcément en tant qu’enquêteur mais en tant que conteur qui va dérouler une histoire, mise en perspective, dans son avant, son après, son contexte. Mais je ne me disais pas que j’allais trouver quelque chose que les autres n’avaient pas trouvé."

Quand est-ce que vous avez pris conscience de cette dimension romanesque de l’affaire ?

(...)