La Coupe du monde est à peine terminée qu’Anne Ruwet sort déjà ses fiches sur les Diables rouges. La journaliste qui présentait Le Journal des Diables lors des RTL Info se voit confier les commandes de la Nations League, toute nouvelle compétition de football à laquelle nos stars belges participeront, à dater de ce mardi, jour de la rencontre Islande - Belgique. "C’est une compétition qui arrive au bon moment. Les Diables rouges nous ont offert un été fantastique. C’était donc le timing idéal pour RTL de récupérer. Il y a plusieurs enjeux : cette perspective de l’Euro 2020 et un trophée. Et on espère bien avoir ce dernier pour la première édition de la Nations League", explique Anne Ruwet qui trouve la Belgique "largement supérieure" à ses adversaires de groupe.

Jean-Michel Saive est le premier invité de la Nations League sur RTL Sport. Que va-t-il apporter sur le plateau ?

"C’est une personnalité qui est au cœur des Belges, un sportif qui a amené le sport belge au plus haut niveau, Il pourra nous éclairer sur ce que ressent un champion dans ce style de compétition après avoir connu un été aussi formidable que les Diables."

Suspendu jusqu’à nouvel ordre, Stéphane Pauwels ne pourra pas assurer les bords de terrain comme il le souhaitait. Qui va le remplacer ?

"Emiliano Bonfigli, qui est avec Georges Grun aux commentaires, s’occupera des interviews en bord terrain. On veut être au plus près de l’événement."

Qui comblera le vide sur le plateau de la Champions League ?

"J’étais prévue sur le plateau mais le travail est tout autre, notamment en termes de conduite. C’est un boulot en amont plus costaud parce que, contrairement à d’autres, j’ai besoin d’avoir des notes avec moi sur le plateau. Mais bon, je n’ai pas à me plaindre, j’ai une semaine pour me préparer."

Si vous présentez l’émission, qui se chargera des encarts plus explicatifs ?

"Il n’est pas prévu qu’une personne reprenne ce rôle-là. Un consultant peut faire une présentation debout, ce n’est pas exclu. C’est un studio qui donne plein de possibilités. On ne se met pas la pression."

Si Stéphane Pauwels revient finalement chez RTL Belgium, lui rendrez-vous sa place à la présentation ?

"Ça me paraîtrait logique. C’est le présentateur attitré de la Ligue des champions depuis des années. Moi, je pense que j’ai un rôle d’intérimaire. Je souhaite vraiment que Steph revienne au sport."