Forte de son expérience dans La Maison des maternelles, émission qu’elle anime depuis plus de trois ans sur France 5, Agathe Lecaron a donc sorti, en collaboration avec Sylvia Gabet, Maman, papa, on joue à quoi ? ! (JC Lattès), un livre reprenant 70 activités à partager et à apprécier avec nos petits bouts. (...)