Agathe Lecaron, ex-animatrice de RTL-TVI, qui avait coanimé Sacrée Soirée avec le célèbre animateur de TF1, dont elle était fan petite mais auquel elle taille aujourd’hui un sacré costard dans Paris Match.

"En le voyant, j’arrive à peine à balbutier trois mots. Il est comme je me l’étais imaginé : bienveillant et sympathique", a déclaré Agathe Lecaron, ex-animatrice de RTL-TVI, qui avait coanimé Sacrée Soirée avec le célèbre animateur de TF1, dont elle était fan petite mais auquel elle taille aujourd’hui un sacré costard dans Paris Match. "Nous prenons l’antenne. Dès les premières minutes, c’est le cauchemar. Jean-Pierre me pique toutes mes répliques, me coupe la parole. Je me tiens debout à ses côtés, inexistante. Je me sens mal, bête et surtout très seule. Quand la caméra s’éteint, le calvaire prend fin mais ma déception est immense. Mon duo de rêve s’est transformé en fiasco." Et Jean-Pierre Foucault, offusqué, de répondre à celle qu’il a pourtant recroisée depuis. "On a eu quelques problèmes techniques mais au final on s’est bien marrés", explique-t-il dans Télé Loisirs. "Je ne comprends pas. Elle m’accuse de lui avoir piqué ses répliques... mais Sacrée soirée n’était pas une émission écrite, il n’y avait pas de prompteur, comment aurais-je pu alors lui piquer ses répliques ?"