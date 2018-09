L’acteur avait prévenu qu’il ne voulait pas faire plus de 40 numéros de son émission culte qui est de retour sur TMC et la RTBF.



Mais "qui pour le remplacer ?" Durant le premier épisode de la soirée de ce mercredi, les téléspectateurs ont pu voir une parodie de l’habillage de BFM TV, avec un bandeau affichant cette même question. La réponse, tout aussi décalée mais véridique (car confirmée par la production), s’est ensuite affichée : "Alexandre Astier, Edouard Baer, Maurice Barthélemy, Jérôme Commandeur, Gérard Darmon, Anne Depétrini, Fabrice Eboué, Marina Foïs, Mathieu Madénian, Jean-Paul Rouve et d’autres invités surprises prêts à reprendre le restaurant ! Les clients deviennent les patrons !" Une tournante donc pour un menu qui s’annonce copieux !