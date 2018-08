Télévision L’humoriste devrait donner le coup d’envoi de la nouvelle saison de

Le mois d’août vient à peine de commencer que l’on pense déjà à la rentrée. Celle-ci s’annonce d’ailleurs bien chargée pour Alex Vizorek qui, outre sa chronique dans la nouvelle formule de Salut les terriens ! avec laquelle il rempile et l’animation de Par Jupiter ! sur France Inter, jouera pour la première fois au théâtre dans la pièce, bien connue, Trois Hommes et un couffin, en septembre prochain.

L’humoriste belge fera d’ailleurs la promotion de cette dernière sur le fameux canapé rouge de Vivement Dimanche, en compagnie de Ben et Bruno Sanches, ses camarades de scène. L’occasion pour les trois hommes de donner le coup d’envoi de la nouvelle saison de l’émission de Michel Drucker sur France 2. Pour le moment, l’heure est toutefois aux répétitions. " On est en plein dans les répétitions et je dois dire qu’on s’amuse assez bien ", confie Alex Vizorek.

Il rajeunit son public

Plus tard, vers la fin de l’année, c’est aux enfants qu’Alex Vizorek s’adressera en montant sur les planches. Pas avec un nouveau spectacle comique, mais avec Pierre et le loup , célèbre conte musical du compositeur russe Sergueï Prokofiev, que l’humoriste racontera aux enfants. " Je n’oserais jamais déformer le conte de Prokoviev en y ajoutant de l’humour . Par contre, je présenterai le spectacle avec quelques vannes adaptées aux enfants", explique Alex Vizorek, qui précise que Pierre et le loup n’a pas fait partie des contes qui ont bercé son enfance.

Après la Ferme du Biéreau, Alex Vizorek montera sur la scène de l’Aula Magna pour le plus grand plaisir de 1.200 spectateurs. " Outre la présence d’un orchestre de 25 musiciens sur scène, la dessinatrice Karo Pauwels (qui n’a aucun lien de parenté avec l’animateur de RTL-TVI, NdlR.) illustrera le conte en direct. C’est une vraie plus value. Je dois vraiment cette belle expérience à la Ferme du Biéreau qui est venue me chercher et a trouvé le concept de Pierre et le loup, explique l’humoriste. C’est une chouette expérience, quelque chose de totalement différent de ce que j’ai l’habitude de faire sur scène, à la télévision et à la radio. Disons que je rajeunis mon public (sourire) ."

Ses précédentes prestations ont d’ailleurs tellement été appréciées par le jeune public qu’Alex Vizorek se produira également sur la scène parisienne du théâtre Comedia en novembre et décembre.