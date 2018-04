« Cette émission s’appelle The Voice, lance Slimane au sujet d’Andreia qui avait déjà subjugué tout le monde lors de son blind sur le célèbre Fado portugais. Et elle, c’est The Voice! Le principe de ce programme est que les coachs ne voient personne au départ, juste une voix, et cette sensibilité me touche vraiment. Je suis fan! » Et le mois qu’on puisse écrire est que sur sa reprise de Say Something (par A Great Big World et Christina Aguilera), elle donne des frissons en passant d’une comptine pour enfants à une déclaration d’amour pour celle qu’elle aime: son mari. « Ce soir, en plus de The Voice, il y a eu de l’émotion, j’en ai encore les larmes aux yeux, confirme Vitaa. Quelle puissance! »

Pour rappel, ce mardi soir, les compteurs onété remis à zéro et ce sont donc quatre talents qui nous ont quitté. Exit Lola (équipe Matthew), Samuel (équipe Slimane), Fabiola alias Fafa (équipe Bj Scott) et la benjamine Lejla (équipe Vitaa) malgré les commentaires dithyrambiques à son sujet après sa reprise très personnelle d’Hotel California des Eagles. « Je ne comprends pas comment on peut chanter comme ça à 16 ans » dixit Slimane.

Il n’en reste donc plus que 12 à départager sur les trois derniers Live.

A commencer par le mélomane Jeff qui, malgré un accident de voiture la semaine dernière, a réalisé encore un sans faute sur le Counting Crows de Mr Jones. « Je t’adore bébé, balance sa coach Bj Scott. Je ne te lâcherai jamais, ici ou ailleurs! »

Mais aussi l’aigle noir hypnotisant de Marie-Cécile, la toujours incroyable Valentine (sur n’importe quel type de chanson) ou le showman Adrien (il a transformé le plateau en discothèque sur Freed from Desire de Gala). Sans oublier le côté pimenté de la pétillante Déborah ou encore la puissante et charismatique Stéphanie. La doyenne des talents restants a encore prouvé qu’avec Black Hole Sun de Soundgarden, elle avait plus d’une corde à son arc vocal.

Alice On The Roof bientôt en duo avec Vianney

Après son duo -sur Caméléon- avec Camille d’entrée de jeu (le talent de Vitaa qui avait eu droit à un coup de fil de Maître Gims en personne lors de son blind et qui poursuit aussi l’aventure), le rappeur a performé en duo avec Vianney (sur La même) issu de son nouvel opus Ceinture noire. Un « album du peuple » déjà disque de platine en à peine huit jours. Pour une prestation transpirante et haute en couleurs -mention spéciale au travail effectué sur les décors- de la part des deux artistes français venus booster les audiences du programme. Si l’interprète de Sapé comme jamais semble toujours tenté par l’expérience de coach à The Voice et n’a pas manqué de taquiner Matthew en lui proposant sa carte de visite, Vianney a quant à lui annoncé un futur duo avec notre compatriote Alice On The Roof. Celle qui a été révélée dans la troisième saison de The Voice Belgique a en effet écrit une chanson avec l’interprète de T’es ou? « Avec Alice, on a fait des sons, ça va sortir bientôt. Elle est inspirante, je suis chanceux d’avoir fait des choses avec elle! »

Bref, The Voice Belgique, une vraie famille musicale! Pour preuve, place au gagnant de la saison dernière Théophile Renier et au nouveau phénomène de la scène urbaine Dadju (frère de Maître Gims) la semaine prochaine pour le 4ème Live.