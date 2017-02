Après Virgile Bayle (Dr Guillaume Leserman), voilà qu’Élodie Varlet (Estelle au salon des Belles du Mistral) quitte Plus belle la vie.

"Dernier jour sur mon plateau adoré avant un looooong moment ! Plein de bisous les amis et à bientôt j’espère ! #PBLV #Pause", a écrit l’actrice de 32 ans sur Facebook.

Après 12 années de succès, la série attriste de plus en plus les téléspectateurs qui perdent leurs chouchous. C’est la dure loi des séries, plus moche la vie…