Son côté féministe, Audrey Pulvar ne l’a jamais caché. Elle le crie d’ailleurs haut et fort. La journaliste d’iTélé, ancienne chroniqueuse d’On n’est pas couché, était d’ailleurs de passage à la Librairie Filigranes, ce vendredi soir, pour présenter La Femme, son nouveau livre traitant de la représentation de la femme dans l’art. "Je m’intéresse depuis toujours au féminisme et, notamment, à la représentation du corps des femmes en général, dans les médias ou encore dans le cinéma", explique la journaliste. Dans ce livre, je m’intéresse à la façon dont le corps des femmes a été utilisé par les créateurs et les créatrices de la fin du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Quand ce sont les femmes qui s’emparent de leur représentation, celle-ci est plus complexe et fine. Pendant longtemps les femmes n’avaient pas le droit d’être citées dans l’art. Au vingtième siècle, elles arrivent enfin à être reconnues comme des créatrices à part entière."

À quoi ressemble la femme moderne et libre, selon vous ?

"Celle qui façonne son propre destin, l’accomplir en partie ou entièrement. Ça s’accompagne de beaucoup de sacrifices, parfois de solitude. Arriver à la fin de sa vie et se dire qu’on a fait ce qu’on voulait faire, c’est quand même un luxe."

Que pensez-vous de la manière dont le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, considère la femme ?

"Je suis profondément meurtrie et choquée par la façon dont le leader de la première puissance du monde parle et considère les femmes. Mais ce qui m’attriste le plus, c’est qu’une grande partie des électeurs étaient des électrices. Parmi elles, il y avait des femmes blanches mais également noires et hispaniques. Aujourd’hui, certaines femmes considèrent que l’image de cet homme très macho, autoritaire, chef de famille qui écrase tout ce qu’il y a autour de lui soit leur image idéale d’accomplissement de l’homme, je trouve ça désolant. On a une sensation de retour en arrière."

Avez-vous eu du mal à vous faire une place en tant que femme de couleur dans le monde du journalisme ?

"Oui, j’ai eu du mal en tant que femme et en tant que femme noire. Même si je considère mes origines comme une grande force, rien n’est jamais acquis. Aujourd’hui encore, même si on peut avoir l’impression que je suis dans une position très secure , rien n’est joué. Il faut se battre tous les jours. Face à ça, il y a deux solutions : soit vous rentrez chez vous et inondez votre oreiller de pleurs, soit vous essayez de faire face et de surmonter les obstacles. Moi, je suis plutôt du tempérament à choisir la deuxième option."

Avez-vous besoin de retourner de temps en temps chez vous en Martinique ?

"Je n’y retourne pas aussi souvent que je le voudrais mais la Martinique est en moi en permanence. Je lis des auteurs antillais, j’écoute de la musique antillaise. Mes origines sont là." (sourire)

Que pensez-vous de l’affaire Penelope Fillon ?

"Je suis très étonnée de la tournure que les événements prennent. Il me semble que la position de François Fillon est intenable et à plusieurs titres. On a du mal à imaginer ça alors qu’il y a eu une campagne des primaires avec le succès qu’on sait et l’avance qu’il avait à l’issue du deuxième tour. En même temps, on ne peut se dire de faire comme si de rien n’était. Ce qui me frappe surtout, c’est le silence de sa femme. Je comprends qu’elle n’ait pas envie de répondre à la presse. Mais elle est mise en cause et ne parle pas. C’est son mari qui répond à sa place. Ce n’est pas très moderne. Symboliquement, c’est particulier et je me dis qu’elle devrait au moins une fois s’exprimer et répondre à toutes les questions."

Est-ce que cela a été facile pour vous, journaliste, d’entretenir une relation avec un homme politique, en l’occurrence Arnaud Montebourg ?

"C’était très difficile. La preuve c’est que je n’avais plus d’émission politique à ce moment-là. Mais c’est loin derrière moi maintenant. L’histoire est finie depuis cinq ans, chacun fait sa vie de son côté."

Regrettez-vous d’avoir mis votre métier de journaliste de côté par amour ?

"Non, je ne regrette pas d’avoir mis le journalisme de côté par amour. Il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Il faut faire avec les choix qu’on a fait ou pas et avancer."