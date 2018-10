"Je n’ai jamais pensé abandonner mais que tout s’arrêtait, oui", confie notre représentant 2014 au concours Eurovision de la chanson - avec le titre Mother - aujourd’hui âgé de 36 ans (et marié depuis 8 ans). "Je n’ai jamais voulu abandonner car, de toute façon, je ne suis pas le personnage le plus médiatique qui soit. Le milieu reste cruel, mais tout ce qui m’est arrivé ne m’a pas empêché de faire des concerts et d’aller en studio, j’ai toujours été là."

Pourquoi ces deux années dans l’ombre médiatique alors ?

"Parce que j’ai pris soin de moi. Parce que j’en avais besoin et que cela m’a fait du bien. J’ai donc fait cette opération et me voilà de retour après 2 ans. C’était une sleeve gastrectomie qui consiste en une ablation des 3/4 de l’estomac et cela m’a fait perdre un peu plus de 60 kilos… C’était nécessaire et même vital avant tout. C’était clairement un critère de vie, pas du tout pour autre chose."

Les médecins étaient-ils alarmistes à votre sujet ?

"Très clairement. C’était un rendez-vous chez le médecin, car j’étais à bout, complètement de tout. Moralement pas tant que cela mais, physiquement, de plus en plus. Je me suis donc retrouvé à faire un concert qui était compliqué à gérer. Le déclic est venu de là, en février 2016, où je me retrouve, au bout de deux chansons, hyper essoufflé. Les gens n’y ont vu que du feu mais moi, je me connais, et ça ne collait pas. Je ne prenais plus aucun plaisir du tout et ce déclic-là a fait que je suis allé voir la chirurgienne qui m’a finalement opéré. Elle me disait que si je ne faisais rien, dans 5 ou 10 ans, je ne serais peut-être plus là… ou en chaise roulante... À ce moment-là, je pesais 180 kilos. Et là, maintenant, j’en fais 120. C’est bien ! J’ai perdu… un être humain (rire) ! C’était vital, je n’avais plus le choix… Je l’ai donc fait et je n’ai plus aucun regret. Je suis très heureux aujourd’hui."

