Après avoir pris sa retraite télévisuelle en 2017, l’illustre animateur américain David Letterman - désormais barbu - revient sur le devant de la scène audiovisuelle avec un nouveau talk-show intitulé My Next Guest Needs No Introduction.

Une émission diffusée sur Netlfix - une fois par mois et à partir de ce vendredi - et dans laquelle l’homme de 70 ans recevra comme premier invité un certain… Barack Obama.

L’ancien président des USA qu’on ne présente plus. Ça tombe bien, c’est le titre du talk-show. "Au cours d’interviews prenant place aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du studio, l’animateur entretiendra des conversations intimes et profondes en utilisant sa légèreté et son humour habituels bien connus des spectateurs", indique la plateforme dont les prochains invités seront : George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey et Howard Stern.