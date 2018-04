Parmi les nombreux moments d’émotion de cette grande soirée de clôture, on retiendra notamment l’intervention de Barbara Mertens, rédactrice en chef de Bel RTL, qui a, dans une séquence, levé le voile sur sa maladie. Depuis deux mois, la journaliste se bat, en effet, contre le cancer. Une lutte qui explique son absence des bureaux de l’avenue Georgin ces dernières semaines.

" Bonsoir, bienvenue ici à l’hôpital de jour de l’institut Bordet. C’est ici, chaque semaine, que je viens chercher ma dose d’anti-cancer, comprenez la chimiothérapie, explique Barbara Mertens, coiffée d’un foulard et d’un chapeau noir, depuis son lit d’hôpital. Ici, à l’hôpital, chacun met tout en œuvre pour que le traitement s’organise au mieux. Et c’est important, car des malades, ici, il y en a beaucoup. Il y a trop de malades, trop de cancers. Cet univers, je l’ai découvert il y a deux mois. Ce n’est pas évident, il ne faut pas se mentir. Il y a les effets secondaires parfois inattendus. Les complications possibles, les hospitalisations aussi. "

Malgré son mal, la journaliste reste positive et ne se laisse pas abattre. " Dans tout ça, j’essaie de garder le moral, de garder le sourire. C’est important pour nous patients et aussi pour l’entourage qui déguste, mais qui est là pour soutenir, accompagner et faire rire. Dans tout ça, le Télévie ça booste, ça fait avancer la recherche. Le Télévie, c’est une évidence ", conclut l’ancienne présentatrice de Bel RTL Matin et de Bel RTL Soir qui a en a ému plus d’un lors de cette séquence inattendue.