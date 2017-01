Quand Brigitte Bardot clashe Cyril Hanouna, la star n’y va pas de main morte. Surtout lorsqu’il s’agit de Touche pas à mon poste. "

Au secours ! C’est d’une vulgarité, d’une bassesse !, balance-t-elle à TV Mag au sujet du talk-show. C’est la lie de la télé celui-là." Mais ce dernier n’est pas le seul à en prendre pour son grade. "Je ne regarde pas non plus Nagui parce que c’est minable, tacle l’actrice de 82 ans qui regarde plutôt Money Drop ou Drucker à la télé ("car il n’y a rien d’autre"). Il manque des émissions comme Les Dossiers de l’écran, La Tête et les jambes, des émissions de qualité et intéressantes qui n’étaient pas au ras des pâquerettes et en dessous de la braguette. Ardisson devient d’une vulgarité épouvantable. Quant à Ruquier, je trouve que ses invités n’ont plus d’intérêt et que la blonde qui a une tête de mort et l’autre fou furieux (Vanessa Burggraf et Yann Moix, Ndlr.) sont des procureurs." ça, c’est fait.