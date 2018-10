Approché plusieurs fois par TF1 pour participer à Danse avec les stars, Basile Boli avait toujours répondu par la négative. Jusqu’à cette saison. Ce qui a fait changer d’avis l’ex-star du football français? Son neveu amputé à l’âge de dix ans. Malgré son handicap, ce dernier a récemment remporté sa première course d’athlétisme sur 100 mètres. Tout cela grâce également au soutien de l’association Une lame pour courir dont l’objectif est d’aider les enfants handicapés à pratiquer le sport dès l’âge de six ans. " Je me suis dit que j’allais mettre en lumière cette belle association. Alors, j’ai accepté de participer à Danse avec les stars pour permettre à des familles qui n’ont pas les moyens d’être aidées par cette association. Je vais donner du plaisir et me faire plaisir pour la bonne cause ", explique Basile Boli, ému en évoquant ce souvenir.

D’ailleurs, émotif, il l’est et ne s’en cache pas. " Quand je gagne, tout le monde le sait parce que je suis heureux. Quand je perds, les gens le savent aussi. Quand j’ai perdu pour la première fois un match de foot, j’ai pleuré devant toute la France ", continue celui qui ne compte toutefois pas se faire démonter sur le parquet de Danse avec les stars qu’il partage depuis trois semaines avec Katrina Patchett. Si son niveau reste bas comparé à certains autres participants, Basile Boli est apprécié du public et cela se ressent dans les scores.

Êtes-vous un compétiteur ?

"Oui, bien sûr ! Je vais aller jusqu’au bout ! Quand on part de chez ses parents à 14 ans, comme je l’ai fait, on est formaté pour être des sportifs de haut niveau. Ici, rien ne me fait vraiment peur. Je suis assez cool."

Ex-footballeur pro, la rigueur ça vous connaît…

"Évidemment. Mais les entraînements de football et ceux-ci sont complètement différents. Mon point faible ? Je ne suis pas souple du tout ! (rires) C’est pour ça que je dois longuement m’étirer."

David Ginola, un de vos amis et ex-star du foot tout comme vous, a participé à Danse avec les stars il y a quelques années…

"Je pense qu’il doit être très content de l’avoir fait parce que cette expérience lui a fait perdre neuf kilos. C’était déjà un beau gosse et, grâce à ça, il est devenu encore plus beau ! (rires) C’est un homme qui a marqué le football anglais et français. En Angleterre, il est considéré comme une légende. Avec Danse avec les stars , les gens ont vu une autre facette de lui. Ils n’ont pas vu un homme prétentieux mais un homme rigolo et au cœur immense. C’est le Ginola que je connais."

Personnellement, attendez-vous des retombées de cette expérience ?

"Non. À 52 ans, je pense avoir fait le tour de ce que je devais montrer. Je participe à l’émission avant tout pour l’association."