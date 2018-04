Commencer le golf à trente ans sans être un fils à papa ou jouir d’un salaire à cinq chiffres, c’est possible. La preuve avec cette figure phare du service public qui a débarqué sur les green tardivement.

Elément incontournable du service des sports de la RTBF, le mari d’Elodie de Sélys se présente comme un insatiable mordu de football. On le retrouve aux commentaires des matches de Pro League, co-présentateur de La Tribune chaque lundi et bientôt chef d’orchestre de « l’épopée russe », le magazine quotidien ertébéen lors de la prochaine Coupe du monde.

L’ancien gardien de Mouscron se révèle aussi être un passionné de la petite balle blanche qu’il a apprivoisée sur le tard mais qu’il ne lâche plus. Il nous l’a prouvé il y a quelques semaines. Sous un vent ébouriffant et une drache piquante, celui qui se présente sur Twitter comme étant « payé aux mauvais jeux de mots » nous retrouve avec un large sourire. « Quand j’ai décidé de jouer, rien ne peut m’arrêter », clame-t-il en bombant le torse. C’est parti pour un 9 trous en 9 questions.

Comment êtes-vous tombé amoureux du golf ?

J’adore expérimenter de nouvelles disciplines sportives. À 30 ans, il me fallait un nouveau challenge à côté du football (Ndlr : Il évolue chaque week-end en Abssa, l’Association Belge des Sports du Samedi Après-midi). Amateur des tournois de golf à la télévision, j’ai eu envie de tester. J’ai immédiatement apprécié et suis très rapidement devenu accro. Quel pied une fois qu’on parvient à frapper la balle, cela procure un tel plaisir et une bonne dose d’adrénaline. Vous ne me verrez jamais sauter en parachute ou pratiquer des sports extrêmes. Ça fera peut-être rire certains, mais on peut vibrer en jouant au golf, oui !

Où cette addiction s’est-elle déclarée ?

Il y a 10 ans, j’ai commencé le golf à Anderlecht où il règne une très chouette ambiance, c’est un club idéal pour débuter. Et puis, c’est le seul 18 trous des 19 communes de Bruxelles. Je n’ai pris que trois heures de cours et puis j’ai appris par moi-même, j’aime bien découvrir seul et le golf est une discipline qui le permet. Assez vite, j’ai passé mes brevets pour pouvoir jouer sur un 18 trous.