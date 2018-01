Outre des projets à la radio et à la télévision, Benjamin Maréchal va travailler, main dans la main, avec l’équipe de VivaCité, sur la refonte de C’est vous qui le dites ! Mais que devons-nous attendre de cette nouvelle version du débat matinal ? "On y travaille depuis le début du mois de septembre. On veut proposer aux auditeurs une émission où ils auront toujours accès à l’antenne même s’ils ne sont pas des experts. C’est vous qui le dites ! donne, depuis le début, la parole aux simples citoyens et nous voulons conserver cela " , explique Eric Gilson.

Il précise toutefois que l’émission restera intacte - à l’exception près du changement d’animateur - jusqu’à l’annonce d’une nouvelle version. " On a demandé à Cyril Detaeye d’assurer la continuité de l’émission telle qu’on l’a toujours connue. On verra ensuite comment on pourra la faire évoluer."

Le directeur de VivaCité espère que ce nouveau projet verra le jour avant septembre prochain. Une rentrée avec un retour de Benjamin Maréchal aux manettes ? Rien n’est toutefois moins sûr… " Je pense qu’il est plus sage de voir comment cela se passe au jour le jour, explique-t-il. Je fais un choix de carrière en quittant C’est vous qui le dites ! et en ouvrant la porte à d’autres projets. Il n’est donc pas opportun de s’embarquer dans des promesses. Si ça tombe, je ferai le choix de ne pas revenir dans le nouveau C’est vous qui le dites !"

Quel que soit son choix au terme de ce projet, l’animateur ne compte toutefois pas se détacher de la radio. " Je devais marquer un stop pour pouvoir bien faire les choses. Je n’ai pas envie d’arrêter la radio, ni d’arrêter VivaCité. Et je pense que c’est réciproque. "