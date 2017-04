Moi, ce que j’aime, c’est de raconter des histoires." Benjamin Maréchal a d’ailleurs bien fait de s’écarter des études d’économie pour se consacrer au journalisme, sa vocation. "C’était une évidence pour moi", nous confie l’animateur qui bouscule, depuis huit ans, les auditeurs de VivaCité - et fait grimper les audiences radio - avec C’est vous qui le dites ! "Depuis la première année, je me lève tous les matins à quatre heures pour décortiquer l’actualité et trouver les sujets à débattre dans l’émission. Même si certains aimeraient préparer l’émission la veille, je tiens bon en disant qu’à la radio, il faut être dans l’actu chaude. Il n’y a pas de bluff, il faut être le plus en phase possible. C’est d’ailleurs risqué de ne pas l’être vu le nombre de plaintes et de critiques", nous confie Benjamin Maréchal qui prend ces dernières avec "beaucoup de recul". "J’ai une grande distance par rapport à ça car le Benjamin de la radio et de la télé n’est pas le Benjamin de la vie privée. Cette année, ça a été encore plus compliqué parce que l’apparition à l’émission télé a décuplé les critiques. Elles sont de plus en plus vives et personnelles. On m’a, par exemple, traité d’homophobe. Maintenant, on vise davantage l’homme et les valeurs personnelles. Mais bon, comme dit Jean de La Fontaine : Le roseau plie mais ne rompt pas."

Suite à ces critiques, y a-t-il eu une remise en question de votre part ?

"La remise en question, je la fais depuis le premier jour. Je ne suis pas naïf, je connais les limites et je sais quand on les frôle ou quand on en est loin. Si on n’est pas vigilant en permanence, on se crashe plus vite. Dire que C’est vous qui le dites ! n’est qu’une émission polémique et bousculante est une légende urbaine. Si ça n’avait été que ça, on n’existerait plus depuis longtemps. C’est surtout un moment, parfois troublant, de dialogues et de confidences. J’ai arrêté de me battre pour convaincre les gens qui pensent le contraire."

Après bientôt une saison d’antenne, êtes-vous satisfait de votre première émission télé, Ah, c’est vous ! ?

"On est arrivé à faire ce que l’on voulait vraiment faire dans la mise en place. On a un bon rythme de croisière, une ligne éditoriale et du contenu. La question que je me pose toujours, c’est : Est-ce que je suis gêné en me voyant à la télévision ? J’y réponds en me disant que je n’ai pas à rougir d’une émission qui est bonne. Il y a toutefois deux obstacles majeurs. Premièrement, on s’aperçoit que la télévision en Belgique s’arrête à 22 h 30. On est donc dans une programmation très difficile. Deuxièmement, je me rends compte que physiquement, c’est très compliqué. Je combine deux full times : un à la radio, l’autre à la télévision. Je fais pratiquement une nuit blanche du jeudi au vendredi. C’est un rythme qui n’est pas tenable…"

Est-ce que vous allez donc procéder à quelques changements dans la formule d’Ah, c’est vous ! pour la rentrée prochaine ?

"On profite des vacances pour y réfléchir. J’aimerais que l’émission, si elle continue, soit diffusée un peu plus tôt. Ça ne sert à rien de faire de la télé pour faire de la télé. On se pose également des questions sur le lieu. Il y a plusieurs courants dans l’équipe. Certains disent qu’il faut garder le même lieu, d’autres qu’il faut changer et encore d’autres qu’il faut bouger chaque semaine, ce qui serait compliqué techniquement. Je le répète d’ailleurs souvent : ma plus grande fierté dans cette émission est technique car on est arrivé à mettre tout ça sur pieds avec de petits moyens."

Le public de radio vous suit-il en télévision dans Ah, c’est vous ! ?

"Ce n’est pas du tout le même public. À la radio, on rencontre un public de lève-tôt. À la télévision, par contre, c’est un public de couche-tard. J’aime le fait de pouvoir diversifier mes activités, de pouvoir raconter des histoires à la radio le matin et à la télévision le soir. Ce qui est marrant d’ailleurs, c’est que maintenant, on m’appelle le monsieur de la pompe du jeudi soir !" (rires)