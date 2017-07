Télévision À partir de la rentrée, il devient chroniqueur officiel dans

De la présentation de La Une est à vous à Une Famille en or en passant notamment par Vidéo Gag, Bernard Montiel est l’un des visages emblématiques du petit écran français, sur lequel il fête, cette année, ses 32 ans de carrière. À la rentrée, l’animateur, que l’on retrouve sur MFM Radio et sur la chaîne Animaux, deviendra chroniqueur officiel de Touche pas à mon poste, émission à laquelle il a déjà participé à de nombreuses reprises. " J’intégrerai l’équipe officiellement et serai autour de la table au minimum deux fois par semaine, nous explique Bernard Montiel. J’aime sincèrement Cyril Hanouna. Il me fait rire. Je trouve que ce qu’il fait à la télévision est vraiment exceptionnel. À la rentrée, l’émission prendra une nouvelle tournure pour ne pas lasser le public. Elle gardera évidemment son côté potache, mais aura également un côté plus sérieux. Il y a une volonté d’aller au fond des choses. "

N’avez-vous pas hésité à revenir dans l’émission suite aux polémiques ?

"Non, pas du tout ! Il y a une certaine fidélité entre Cyril et moi. Il m’a rappelé et je suis venu. Dans ce genre de quotidienne, c’est normal qu’il y ait des dérapages. Cyril les reconnaît et les regrette. Maintenant, je ne cache pas qu’il y a eu un Hanouna bashing durant ces derniers mois. Moi, en tout cas, je lui dis Bravo . Ce n’est pas facile de tenir aussi longtemps sur le petit écran avec une émission quotidienne."

Que regardez-vous à la télévision aujourd’hui ?

"Mon premier réflexe, c’est de regarder les infos. Quand je tombe dessus, j’aime aussi regarder Touche pas à mon poste . Ça me fait bien rire."

(...)