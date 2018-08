Après le retour confirmé de Bertrand Chameroy dans Touche pas à mon poste, c’est Éric Naulleau qui annonce qu’il débarque dans la nouvelle émission de Cyril Hanouna, qui sera diffusée tous les vendredis.

"Ça se mijote et ça devrait bouillir dans pas très longtemps", a-t-il dit sur Europe 1 dans le Club de l’été. Éric Naulleau a donc officialisé son arrivée sur C8. L’essayiste de 57 ans se dit ravi de participer à cette émission. "Il s’agit de commenter l’actualité, donc ça ne sera pas une grande découverte." L’occasion, pour l’ancien présentateur de Ça balance à Paris, de donner son avis sur le trublion de C8 et pape de TPMP. "J’ai beaucoup d’amitié et d’admiration pour Cyril Hanouna."