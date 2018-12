Le 18 décembre prochain dans Grands Reporters, sur RTL-TVI, Michael Miraglia se penchera sur les dérives de l’industrie du porno.

Les téléspectateurs pourront suivre, dès 22 heures, Ovidie, une ex-star du X qui fera un état des lieux du marché de ce genre cinématographique. Le constat : les sites pornographiques se multiplient sur le Web mais de plus en plus de sociétés de production de film X mettent la clé sous la porte. Pour contrer l’invasion des vidéos amateurs, les actrices sont contraintes d’accepter de tourner des scènes de plus en plus trash où la violence trouve largement sa place et où elles sont de plus en plus considérées comme des marchandises jetables.

L’émission s’intéressera également à l’accessibilité des sites X en ligne par les enfants et les adolescents. Ceux-ci sont, en effet, confrontés à un énorme flux de vidéos que personne ne contrôle.