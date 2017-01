Dans l'émission Bienvenue chez nous, des couples possédant une maison d'hôtes invitent à tour de rôle d'autres propriétaires pendant la semaine, le but étant d'élir le meilleur gîte du concours, avec une belle somme d'argent et beaucoup de publicité à la clé !





Si l'émission, à l'image de sa version hôtelière, met souvent en scène des personnages hauts en couleurs, elle a fait fort ce mercredi soir avec Jeanne et Thadée. Invités dans la maison campagnarde de Kate et Garrett, les deux Auvergnats se sont lancés dans une promenade champêtre dans les champs de blé... qui a eu le don d'émoustiller Thadée, ce dernier, visiblement inspiré par la beauté de la nature, confiant "P*****, ça me donne des idées" avant d'agripper sa tendre moitié et plonger au milieu des épis de blé en sa compagnie...