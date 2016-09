Bigflo&Oli : "Je ne sais pas si on aurait dit oui à The Voice France !"

Télévision

C’est certain : il va souffler un vent de fraîcheur sur la prochaine édition de The Voice Belgique, dans quelques mois. Le télécrochet dans sa version belge ne semble pas s’être trompé en offrant un siège de coach aux frérots rappeurs - star des charts (le tube Gangsta et un album disque de platine) et du web - Bigflo et Oli.

Sans démagogie aucune, ni flagornerie, les deux Toulousains expliquent que la Belgique, c’est comme une évidence pour eux : "On a fait ici nos premières grosses salles. Et en Belgique, c’est pas le même esprit. Dans l’ambiance générale, plus zen, plus cool, plus positive. La Belgique, c’est particulier. Ici, au début, on me souriait dans la rue, je croyais qu’on se foutait de ma g***", nous lance Bigflo. Les Belges sont moins dans le jugement je pense. C’est cliché de ouf ce que je dis, mais c’est vrai !", sourit-il. Avant que lui et son frère n’avouent que "en France, je ne sais pas si on aurait dit oui à The Voice !", pour ces mêmes raisons : "Le regard des gens sur nous aurait peut-être été plus dur, plus négatif."

La Belgique peut donc dire merci à… Quentin Mosimann. C’est en effet au plus turbulent des coaches que la 6e édition de The Voice Belgique doit l’arrivée sur son banc du jeune duo français, mais aussi le retour d’un certain Marc Pinilla ! "Quentin nous a approchés parce qu’on est potes avec lui, nous expliquent Bigflo et Oli . On a attendu un bon moment avant de prendre notre décision. Parce que, notamment, coach à The Voice , ce n’est pas forcément raccord avec l’image du rap, parce qu’on est jeunes (la toute petite vingtaine), qu’on n’a pas la gueule de l’emplo,…Mais ce genre de proposition, c’est incroyable dans notre vie !"

Bigflo et Oli, après l’annonce de leur participation comme jurés à la nouvelle édition belge du télécrochet, se sont empressés d’aller vérifier les commentaires sur Internet. Génération hyperconnectée oblige. "Et on a été soulagé. 80 % des commentaires étaient positifs". Le risque, en coachant des artistes en devenir, est de se prendre une volée de critiques du genre : "Qu’est-ce qu’il y connaît, il est rappeur, il sait pas chanter !" Un argument balayé des deux mains par les deux frangins, musiciens et issus du Conservatoire où ils ont eu l’habitude des concours : "Y’a plein de consultants au foot, par exemple, qui ne savent pas taper dans un ballon !" Et Oli d’ajouter : "Il y a des trucs de respiration, de rythmique qui sont pareils…" "C’est sûr que par contre, on ne va pas faire une démonstration à la Florent Pagny pour expliquer telle ou telle chose !" (rires)

Mais qu’on ne s’attende cependant pas à ce que les deux rappeurs choisissent leurs poulains en fonction de leur propre musique : "On n’aura pas les mêmes goûts que les autres coaches… Mais on ne va pas du tout chercher un rappeur ! D’ailleurs, on serait bien plus durs avec lui !" C’est bien aguerris, en tant que téléspectateurs, que les deux sensations du hip hop français vont se lancer dans l’aventure, de l’autre côté du miroir, après avoir songé, il y a quelques années, à passer le casting d’Incroyable talent. "On regardait pas mal de télécrochets à la maison", disent-ils en chœur.