BJ Scott et Marc Pinilla : "Loïc et Alice avaient ce petit truc en plus"

L’une, BJ Scott, est coach dans The Voice Belgique depuis six ans, l’autre, Marc Pinilla (leader du groupe Suarez qui sort un nouveau single, Ni rancœur, ni colère, le 9 février prochain), fait son grand retour dans le télécrochet après deux saisons d’absence. Si tout semble les séparer, les deux artistes ont toutefois quelque chose en commun : ils ont réussi à repérer le grand potentiel qui se cachait derrière Loïc Nottet et Alice Dutoit, alias Alice on the Roof, tous deux candidats lors de la troisième saison du télécrochet.

Les années passent et les deux coaches (les seuls résidants en Belgique) ont toujours le même enthousiasme à l’idée de démarrer une nouvelle saison de The Voice Belgique." J’espère que l’émission passera à la télévision avec autant d’allégresse que lors des enregistrements (Blinds et Duels NdlR.)", explique BJ Scott qui nous promet de passer encore de bonnes soirées devant notre petit écran. "Cette année, encore plus que les précédentes, il y a une très bonne dose d’humour et d’émotion."

Est-ce qu’après toutes ces années, le talent est toujours au rendez-vous ?

M.P. :" Je trouve que le niveau moyen est meilleur que les autres années, il y a moins de mauvais. Il y a aussi moins de grosses personnalités, mais bon, tout ça se révèle généralement après… Par contre, une chose est sûre : les candidats arrivent plus préparés que lors des saisons auxquelles j’ai participé. Désormais, ils arrivent en sachant déjà ce qu’ils font, moins dans une démarche amateur."

Que recherchez-vous chez les candidats ?

B.S. :" Je cherche un grain, de l’émotion et de la chaleur. Je ne suis pas très excitée par les voix froides. Je cherche aussi des candidats qui ont une réelle envie de faire l’émission. Il ne faut pas qu’ils s’excusent d’être là et surtout qu’ils soient solides parce qu’il y a énormément de pression lors des lives."

M.P. :"On cherche souvent quelque chose de différent. Ce n’est pas évident de se retourner devant un chanteur de karaoké très lisse. C’est la personnalité et le grain de folie qui va nous donner envie de nous retourner. Après, il y a le côté humain qui prend le dessus. Le candidat doit également avoir une certaine faculté à s’intégrer dans un environnement professionnel ou une émission de télé. Ici, on fait de la vraie musique, pas de la musique de salle de bain."

Est-ce que les années vous ont rendu plus exigeants dans votre façon de coacher ?

M.P. :"Non, pas vraiment. Je suis assez relax, je n’aime pas mettre la pression aux candidats. Je vois plus ça comme un moment de partage, en fait. Je ne suis pas un grand chanteur donc je n’ai pas de conseils vocaux à donner mais une bonne vision du spectacle et de l’interprétation. Mais, j’essaye toutefois d’avoir une autre approche et d’être moins dans l’émotionnel que les années précédentes."

B.S. :"Moi, j’ai toujours eu la même exigence, tout en restant relax. Si le candidat merde, je lui dirai sans passer par quatre chemins. Je suis coach en dehors de The Voice donc je sais ce que je dis. Je ne suis pas une enseignante, je suis un coach, quelqu’un qui accompagne."

Est-ce facile pour les candidats de prendre la grosse tête en participant à The Voice Belgique ?

M.P. : "On leur dit mais ils sont pris dans un engrenage médiatique et c’est souvent difficile à gérer…"

B.S. : "Je leur dis directement pour éviter les drames. Pour moi, c’est simple : il faut qu’ils se prennent au jeu tout en ne perdant pas de vue que ça reste un télécrochet."

Pourriez-vous devenir coach dans un télécrochet comme The Voice Kids, par exemple ?

M.P. : "Non, pas du tout. C’est un télécrochet qui a un côté assez cruel et je ne voudrais pas que mon fils soit dans ce genre d’engrenage aussi jeune."

B.J. : "Ça ne me plairait pas trop non plus pour les mêmes raisons que Marc. The Voice , ce n’est pas l’école des fans ça doit rester raisonnable. Ça me dérange tout autant que les mini-Miss, par exemple."

Que pensez-vous de la nouvelle règle permettant de voler un talent sans limite ?

M.P. : "C’est confortable pour le coach et moins pour le candidat mais ça nous permet de ne pas passer à côté d’un talent."

B.J. : "Moi, je suis vraiment contente que ça existe. C’est cruel mais plus juste pour les derniers talents."

Vous avez tous les deux vus évoluer Loïc Nottet et Alice on the Roof. BJ, parce que vous avez coaché Loïc, et Marc, parce que vous avez pris Alice sous votre aile après le télécrochet. Avez-vous directement repéré qu’ils avaient un grand potentiel ?

B.S. : "Loïc et Alice avaient ce petit truc en plus qui montrait qu’ils étaient vraiment faits pour ça. Ils sont passés au-delà du jeu. En ce qui concerne Loïc, je l’ai repéré directement. Il fait partie de ces exceptions de The Voice . Je suis persuadée qu’il va chanter toute sa vie, que ce soit dans les petits ou les grands théâtres. Il est né pour ça."

M.P. : "Chez Alice, c’était un peu plus embryonnaire que chez Loïc. Loïc est arrivé avec un bagage plus complet. Il dansait et chantait. Quand j’ai entendu Alice pour la première fois, j’ai ressenti une grande générosité et du talent inévitablement. Mais, ce que j’ai surtout aimé chez elle, c’est son intelligence. Elle est à l’écoute et arrive rapidement à tirer des leçons. C’est ce qui m’a motivé à lui apprendre le métier."

Est-ce mieux que Loic et Alice on the Roof n’aient pas gagné The Voice, selon vous ?

M.P. : "Pour ma part, je suis très content qu’Alice n’ait pas gagné The Voice , sinon je n’aurais pas pu travailler avec elle." (Sourire)

B.S. : "Pour être honnête, je pense vraiment que c’est mieux que Loïc n’ait pas gagné The Voice . Il n’aurait pas eu l’opportunité de faire l’Eurovision qui l’a véritablement propulsé. Je ne sais pas quel aurait été son parcours sans ça. Mais bon, ce qu’il faut surtout rappeler, c’est que l’important n’est pas de gagner mais d’apprendre !"