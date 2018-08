Coup de théâtre dans The Voice Belgique! Après sept saisons en tant que coach, BJ Scott a décidé de quitter le télécrochet de La Une. Celle que l’on surnommait la « Mama » de The Voice Belgique explique avoir de nouveaux projets... « J’ai réalisé que je ne pouvais pas être à 100% dans mes projets et dans The Voice. Quand je fais les choses, je les fais toujours à 100 % . (...) J’ai simplement besoin de prendre un Break pour me plonger dans mes projets et créer. Il ne faut pas que le public m’en veuille. C’est juste pour mieux revenir », confie la chanteuse américaine qui garde dans ses nombreux beaux souvenirs à The Voice Belgique, sa rencontre avec Loic Nottet.