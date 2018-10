La télévision va retrouver un peu de glamour avec cette adaptation de la vie de l’une des plus grandes stars du cinéma français. La réalisatrice Danièle Thompson a déclaré dans une interview accordée à Mon cinéma, le blog de L’Express, travailler actuellement sur un projet de série.

Une filiation inattendue

"Je suis en train de travailler avec Christopher Thompson, mon fils, dans l’écriture d’une série de télévision, comme tout le monde. Le thème sera l’époque et la vie de Brigitte Bardot dans les années 1950-1960. Le casting sera intéressant" a déclaré celle à qui l’on doit les scénarios de classiques comme Les Aventures de Rabbi Jacob, La Boum ou encore La Grande Vadrouille.

Bardot est devenue une icône dans les années cinquante, notamment grâce au film Et Dieu… créa la femme qu’a réalisé Roger Vadim en 1956. À la fin de ces années, elle tourna dans Babette s’en va t’en guerre, film qu’elle n’a accepté qu’après sa réécriture par Gérard Oury, père de… Danièle Thompson ! S’il fallait un lien entre Bardot et elle, le voici.

Le retour du glamour

Les années 1960 furent tant tourmentées qu’heureuses pour Bardot qui a tenté de mettre fin à ses jours mais a su rebondir et enchaîner quelques grands films comme, entre autres, Le Mépris de Jean-Luc Godard. C’est aussi à ce moment-là qu’elle a tourné avec d’autres metteurs en scène de renom comme Louis Malle et Henri-Georges Clouzot. Outre sa carrière au cinéma il ne faut pas oublier celle de chanteuse et ses morceaux célèbres comme Harley Davidson ou son mémorable duo avec Serge Gainsbourg sur Bonnie&Clyde.

Qui pour succéder à Laetitia Casta

Dans quelle direction précise ira la série ? Il faudra encore patienter un peu pour le savoir puisque le projet n’en est qu’au stade de l’écriture et que curieusement très peu de choses ont été faites à son sujet. On ne sait donc pas encore combien d’épisodes il y aura ni la durée de chacun d’entre eux. Quoi qu’il en soit, au vu de la carrière de Bardot, de l’époque choisie et de la personnalité qu’elle fut à cette période, il y a une belle et riche matière à exploiter afin de rendre justice à cette grande dame du cinéma qu’était Brigitte Bardot. Qui succédera à Laetitia Casta (qui a incarné Bardot dans Gainsbourg, vie héroïque ? Réponse bientôt sur le petit écran.