Chez France 2, on a du culot. La chaîne qui produit et diffuse la série Vestiaires a osé l’impensable : demander à Brigitte Marcon d’apparaître dans l’épisode diffusé ce samedi 15 septembre à 20 h 40. Elle y interprétera son propre rôle. C’est la toute première fois qu’une première Dame fera de la figuration à l’écran alors que son mari est en fonction à l’Élysée.

France 2 a dévoilé l’information via deux capsules postées sur la page Internet de la série dont c’est la huitième saison.

Vestiaires met en scène Romy et Orson, deux nageurs handisport, et leurs amis - Caro, Rolland, Ramirez et Olivier le kiné - qui partagent leur vision du monde pleine d’humour et d’impertinence au sein du club de natation et avec des invités inattendus et… connus. Très très connus serait-on tenté d’ajouter s’agissant de Brigitte Macron !

Des hésitations avant de dire oui

Initialement réticente à la proposition, la première Dame de France a finalement donné son feu vert pour apparaître dans la série qui traite du handicap afin d’apporter de la visibilité au sujet. L’Élysée a cependant pris ses précautions affirme Le Parisien, en s’octroyant le droit d’interdire la diffusion du rendez-vous s’il s’avérait inconvenant.

Parmi les guests qui ont déjà figuré au générique du programme, on retrouve Clémentine Célarié, Pascal Légitimus, Bruno Salomone, Florent Manaudou, Elsa Lunghini ou encore Philippe Croizon, l’homme qui amputé des deux bras et des deux jambes multiplie les exploits sportifs.