Les mois ont passé et Candice Renoir commence, petit à petit, à faire le deuil de son passé. Ses enfants grandissent, elle peut enfin penser à elle et à son épanouissement, sans évidemment oublier son boulot de commandant. Seulement voilà… Le départ du Capitaine Dumas, son collègue et ancien amant, a laissé un vide dans sa vie…

(...)