L’information est tombée mardi dans le courant de l’après-midi : The Voice, la plus belle voix rempile pour une huitième saison en France, et le casting est ouvert.

"C’est officiel, The Voice aura bel et bien une saison 8. Le grand show musical présenté par Nikos Aliagas et Karine Ferri sera de nouveau à l’antenne de TF1 l’année prochaine afin d’élire la plus belle voix de France", a fait savoir la première chaîne française. Les inscriptions pour espérer faire partie de l’aventure se font toujours via le site MYTF1.fr. Il vous suffit de remplir le formulaire, d’y joindre une photo et surtout une courte démo de maximum 2 minutes. TF1 préconise les vidéos live, même si elles sont filmées avec un smartphone. Et idéalement, les versions piano, guitare/voix ou a capella. La date de diffusion de la première émission reste un mystère, tout comme le casting des coaches.

En attendant, la saison 7 bat son plein en se moment sur l’antenne de la chaîne. Ce samedi 28 avril, place au second prime avec le dernier Belge en lice, le Tubizien Guillaume Lelièvre, qui, s’il n’a pas été plébiscité par le public, a été repêché par Mika. "C’est une reconnaissance professionnelle incroyable", a-t-il confié à La DH.