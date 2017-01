Dimanche soir, après 28 ans d'antenne, la présentatrice de TF1 a fait ses adieux surprise.

Elle s'en est allée avec le froid...Comme elle l'a elle-même dit, dimanche soir, en clôturant la présentation de son ultime météo. Catherine Laborde a décidé, à la surprise générale, de mettre un terme à 28 ans de bons et loyaux bulletins météo sur TF1. C'est la présentatrice du 20h, Audrey Crespo Mara qui l'a d'abord annoncé, en diffusant un sujet en hommage à son consœur, avant que Catherine Laborde ne fasse ses adieux au terme de sa dernière météo. Elle a lancé d'émouvants remerciements aux téléspectateurs: "vous m'oublierez mais je ne vous oublierai pas. Je vous aime".

Des derniers mots tout en sensibilité à l'image de cette femme, journaliste et auteur qui a fait les beaux jours, ensoleillés ou non, de la télévision française. Au micro de RTL elle a expliqué : "Le déclic est arrivé quand j'ai vu dans cet endroit que j'aime tant, TF1, un tas de jeunes gens dont j'aurai pu être la mère, voire la grand-mère". Avec le depart de Catherine Laborde, c'est un chapitre de 28 ans dans l'histoire de TF1 qui se tourne. Désormais, elle se consacrera à sa famille au théâtre et à l’écriture.