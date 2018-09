Schtroumpfement solidaire. Cette année encore Cap 48 mobilise plus de 140.000 bénévoles, des professionnels de la santé et des animateurs de la RTBF pour récolter des fonds. Ce 31 juillet, entouré de Schtroumpfs (qui sont cette année les partenaires privilégiés de l’action), Jean-Louis Lahaye a lancé officiellement la campagne 2018.

Plusieurs nouveautés sont à souligner. Le ton de la campagne, d’abord. Il sera "plus piquant pour arriver à percer dans le brouillard médiatique", révèle Renaud Tockert, administrateur délégué de Cap48. " On a décidé de partir d’une phrase toute simple, qu’on prononce tous les jours : ‘Ça va ?’ " Selon les membres de l’ASBL, on " ne la pose pas aux personnes handicapées ". En revanche, on leur demande "comment c’est arrivé ?"

Yves Krauth, en chaise roulante depuis un accident, est l’ambassadeur de la campagne. Il répond à cette question sur les réseaux, dans les spots de la campagne... "C’est à cause d’une guêpe" ou "J’étais cascadeur, j’ai sauté d’un côté du bâtiment, mais le coussin était de l’autre côté... " Ses explications - saugrenues ou non - interpelleront ceux qui les entendront. "La question, franche, ne me dérange pas si ce n’est pas l’unique sujet de conversation. On est bien plus qu’une histoire. La richesse et l’intérêt est ce qu’on fera demain."

L’engagement auprès des jeunes en difficulté est également souligné. "C’est un honneur pour nous", indique Bernard De Vos, délégué général aux Droits de l’enfant. "Cap 48 peut contribuer à changer l’image de la protection et de l’aide à la jeunesse."

La marche de 100 kilomètres sera améliorée. "L’an dernier, après avoir marc hé 100 kilomètres, nous avions des cloches aux pieds. Nous avons réellement fait l’expérience de ce qu’est marcher. Nous avons décidé de compliquer le défi pour cette quatrième édition qui ralliera Mozet à Liège", confirme le journaliste de la RTBF, Eric Boever. "Nous allons expérimenter trois choses lors de ce défi pour rendre le parcours plus éprouvant : du handibike, de la marche les yeux bandés et avec un casque anti-bruit sur les oreilles. Il y aura un défi dans le défi."

La soirée de clôture, diffusée sur la RTBF, aura lieu le 7 octobre prochain. Les événements organisés et le programme détaillé se trouvent sur www.cap48.be.