Meneuse de projet des 100 kilomètres à pied de CAP 48 depuis deux ans, Julie Morelle passe, cette année, le flambeau à Eric Boever et François Heureux. Les deux journalistes deviennent les nouveaux capitaines de la folle aventure. "Notre rôle est de constituer une équipe - composée de journalistes mais également de plusieurs personnes touchées par le handicap - , de leur expliquer à quel point le défi des 100 kilomètres est difficile et surtout de les motiver à y participer parce que c’est pour la bonne cause", nous explique le présentateur du 12 minutes qui se frottera à l’expérience pour la première fois. "Je ne l’ai jamais fait mais tout le monde à l’air de dire que c’est très dur !" (rires)

Eric Boever avoue avoir tout de même "hésité" avant de participer aux 100 kilomètres dont les 50.000 euros rassemblés l’année dernière avaient permis à de jeunes adultes concernés par le handicap mental sévère de bénéficier d’un encadrement spécialisé. "J’ai quand même 56 ans ! Je me fais vieux (rires) Mais, je ne peux pas dire non à CAP 48. J’ai accepté parce que l’argent rassemblé pourra aider deux à trois centres de revalidation par le sport."

"Pour moi, c’est à la fois un défi sportif et solidaire", continue le journaliste qui compte bien se préparer consciencieusement à la nouvelle tâche qui l’attend en octobre prochain, lors de La grande soirée CAP 48, dans les environs de Liège. "Je suis parti en vacances pendant plusieurs semaines pour me reposer. Maintenant, petit à petit, je vais essayer de marcher plusieurs tranches de 30 kilomètres. J’ai bien l’intention de relever le défi même si je vais devoir dire bonjour aux nombreuses cloches dues à une marche intensive. (rires)"

En attendant le jour J, Eric Boever continuera - en tout cas jusque septembre - à présenter Le 12 minutes sur La Deux, tranche info dont le sort n’a pas encore été jeté. Le présentateur des infos pourrait, en effet, voir son mini-JT repensé jusqu’à son nom pour la rentrée prochaine. Au même titre que Le 15 minutes, autre tranche info de la deuxième chaîne de la RTBF qui est en concurrence directe avec le RTL Info 19 heures de RTL-TVI.