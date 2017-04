Il y a quelques mois, les téléspectateurs du dimanche pouvaient suivre le quotidien de quatre vétérinaires dans Veto&Co sur RTL TVI. À partir du 21 mai prochain, ils pourront désormais voir le pendant humain de l’émission dans C’est grave docteur ?, un programme qui suivra les consultations d’un médecin généraliste, un médecin de campagne, un médecin esthétique et une pédiatre.

Aux commandes de cette émission (produite notamment par Julie Denayer) qui joue encore une fois sur la proximité, les téléspectateurs retrouveront un visage bien connu de la maison, qui les accompagne le week-end dans le RTL Info : Caroline Fontenoy. La présentatrice du JT retrouve, en effet, les joies du terrain auxquelles elle touche évidemment moins depuis son entrée aux infos. "Je suis une touche-à-tout. Ce n’est pas la première fois que je sors des News pour aller sur le terrain. J’adore ça. Ça me remet en contact avec la réalité et ça me permet d’aller à la rencontre de personnes vraiment exceptionnelles", explique Caroline Fontenoy qui cherchait avant tout le côté humain de l’émission. "J’aime varier les exercices de style et retrouver ce côté humain. C’est d’ailleurs pour cet aspect-là de l’émission que j’ai accepté. J’aime le côté touchant."

La journaliste, qui donnera plusieurs informations pratiques lors de l’émission, se prêterait-elle au jeu des caméras comme les patients suivis ? "Non, je ne pense pas parce que je suis quelqu’un de plutôt pudique", répond Caroline Fontenoy qui nous rappelle l’importance d’avoir un médecin qui fait preuve d’empathie : "J’ai dû me faire hospitaliser deux fois et je me suis retrouvée une fois aux urgences. J’ai donc pris conscience de l’importance d’être bien encadrée, d’avoir de la gentillesse et de la bienveillance autour de soi. J’ai d’ailleurs tellement bien été entourée que j’ai presque un bon souvenir de mes deux hospitalisations ! (rires) Pour moi, un médecin doit avoir de l’empathie et faire preuve de réconfort."