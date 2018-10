​Caroline Fontenoy succède à Hakima Darhmouch à la présentation des élections sur RTL-TVI

Depuis 11 heures ce matin, RTL-TVI a démarré un véritable marathon télévisuel dans le cadre des élections communales. Celui-ci débute avec un "C'est pas tous les jours dimanche" spécial présenté par Christophe Deborsu.

Après le RTL Info 13 heures de Luc Gilson, les journalistes de la chaîne ont commencé à annoncer les premiers résultats et vous feront vivre la Grande Soirée des élections 2018. Pour Caroline Fontenoy, c'est une première. La présentatrice du RTL Info succède, en effet, à Hakima Darhmouch partie rejoindre les bureaux de la RTBF en mai dernier. "J'aime la politique et heureusement d'ailleurs parce que j'en mange matin, midi et soir pour ces élections", déclare Caroline Fontenoy qui, les précédentes années, touchait indirectement aux élections puisqu'elle présentait le JT du week-end. "La présentation de ces élections sur RTL-TVI ne me met pas du tout la pression. Je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau. C'est une grosse machine, toute la rédaction est sur le coup et le contenu se trouvera sur toutes les plateformes de RTL."

Il faut dire que la journaliste a eu le temps de se préparer à l'exercice. "Les 48 heures des Bourgmestres ont été une bonne préparation pour moi. Ca m'a permis de faire le tour de toutes les communes de Wallonie et de Bruxelles et d'y voir plus clair", continue celle qui présentera Qui sera mon bourgmestre? et La Grande Soirée Elections 2018 aux côtés de Pascal Vrebos.