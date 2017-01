C’est avec surprise que, le 1 er janvier dernier, Catherine Laborde termine son bulletin météo en faisant ses adieux aux téléspectateurs. Un moment émouvant qui boucle ses 28 années de bons et loyaux services sur la chaîne française. "Je vous emporte avec moi. Vous m’oublierez ? Moi, non. Je vous aime" , glisse-t-elle d’ailleurs, émue, avant de rendre l’antenne pour la dernière fois. "J’étais émue mais je n’ai pas pleuré à l’antenne. Je ne voulais pas m’exposer en larmes. Je pense que les larmes ne sont pas de mise à partir d’un certain âge ou alors on les cache" , nous explique Catherine Laborde qui a bien réfléchi avant de prendre sa décision. "Je suis contente d’avoir pris cette décision même si elle a été difficile à prendre. On ne quitte pas une maison dans laquelle on a travaillé pendant 28 ans de gaieté de cœur. J’ai beaucoup d’amis et ils me manquent déjà. Mais quand je me suis rendu compte que tous ces gens avec qui je travaillais avaient l’âge de mes enfants, je me suis dit qu’il était temps que je m’en aille. Le fait que mes enfants aient quitté la maison a beaucoup joué aussi. Je me suis retrouvée seule avec mon mari qui est retraité depuis deux ans. On a désormais le même timing et ça fait du bien."

Pensez-vous qu’il y a un âge pour présenter la météo ?

"Non, pas forcément. Evelyne Dhéliat n’a, par exemple, pas du tout ce sentiment-là. Je ne pense pas qu’il y ait une règle en la matière. J’étais active depuis longtemps et il était temps que je ne le sois plus."

Vous avez l’air de vouloir rattraper le temps perdu avec votre famille…

"Oui, j’ai le sentiment que j’aurais pu m’organiser un peu mieux et faire en sorte de ne pas travailler tous les week-ends et tous les mercredis pour passer du temps avec mes filles et mon amoureux. Je n’ai pas pensé à ça sur le moment parce que je ne voyais pas le temps passer. Maintenant que les filles ont quitté la maison, je regrette de ne pas avoir davantage profité d’elles quand elles étaient petites. Donc, j’essaye de me rattraper."

Comment vos collègues ont-ils réagi après vos adieux en direct ?

"C’était un moment bizarre. Ça ne m’était jamais arrivé et je pense que ça ne m’arrivera plus jamais. Moi, je savais déjà que je partais depuis plusieurs semaines mais mes copains ne le savaient pas puisque TF1 m’avait demandé de ne pas le dire. La surprise était grande, l’émotion aussi."

Qu’est ce que ces 28 ans à la météo de TF1 vous ont apporté ?

"Une rentrée régulière d’argent, ce qui était évidemment très bien pour élever mes enfants. Ça m’a aussi fait connaître le travail de groupe. Je ne savais pas ce que c’était car, avant de présenter la météo, j’étais comédienne. Et, le métier de comédien est assez solitaire. Je n’imaginais pas ce métier comme ça et c’est en regardant derrière moi que je me suis rendu compte que j’avais vécu des moments de vraie joie avec mes collègues."

En rue, les gens que vous croisez vous posent-ils parfois des questions sur la météo ?

"Oui, souvent ! Et je leur réponds avec plaisir. Je suis d’ailleurs toujours attentive à la météo parce que je continue à recevoir les informations de Météo France. Quand les gens me croisent aujourd’hui, ils me posent davantage de questions sur la retraite (sourire) C’est un autre sujet de conversation et ça me fait plaisir d’en parler avec eux. Ils sont charmants."





L’après TF1 ? "J’ai hâte de remonter sur scène"

Comédienne avant de devenir présentatrice météo, Catherine Laborde n’a jamais perdu sa passion pour le théâtre. Désormais plus libre, elle compte d’ailleurs bien remonter sur scène : "J’espère rejouer à Paris le spectacle que j’ai présenté à Avignon sur les Fables de La Fontaine, nous confie Catherine Laborde. J’ai hâte de remonter sur scène et j’adorerais jouer avec mes copains comédiens, parmi lesquels il y a également des animateurs télé. Mais, je ne presse pas les choses. C’est l’avantage de ne plus avoir de travail. L’esprit vagabonde et on fait les choses quand on en a envie."

Ce qui est certain, c’est que l’ancienne Madame Météo ne s’ennuie jamais ! "Je termine de modifier un livre que j’avais déjà sorti. Il raconte l’histoire de ma mère pendant la guerre. C’est donc à la fois inventé parce que je n’étais pas née et inspiré par des récits qu’elle m’a souvent faits. Il ressortira donc bientôt en librairie", confie Catherine Laborde qui profite désormais de sa "liberté" pour "s’investir un peu plus pour dans le secours populaire, lire, voir ce que je pourrais planter de nouveau dans mon jardin, voir mes filles ou encore persuader mon mari d’avoir un nouveau chat." (rire)

La reverra-t-on un jour sur TF1 ? "D’ici la rentrée, peut-être, mais en tant qu’invitée. J’ai gagné en liberté mais TF1 ne me ferme pas la porte. Je peux revenir pour des choses ponctuelles qui n’ont rien à voir avec la météo."