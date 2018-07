L'animateur Sébastien Cauet sera de retour sur NRJ à la rentrée après une saison passée sur Virgin Radio, pour une quotidienne diffusée de 17 à 20 heures, a annoncé le groupe lundi.

"C'Cauet" reviendra à partir du 27 août. L'animateur avait été congédié l'an dernier par NRJ après 7 ans d'une collaboration dont la dernière saison avait été marquée par la diffusion d'un canular qui a valu à la station une amende de 1 million d'euros de la part du CSA pour des "insultes et des propos dégradants" visant une femme.

"C'est un nouveau départ pour NRJ et Cauet et nous sommes heureux de nous retrouver. Ce choix permet à NRJ d'élargir son offre de contenu et de divertissement. Aucun autre animateur n'a autant de talent et d'expérience pour incarner ce nouveau rendez-vous", commente dans un communiqué le directeur des programmes de NRJ Group, Morgan Serrano.

"Le contenu et le rythme du show vous surprendra. C'est un plaisir de recommencer cette nouvelle aventure et de nouveaux défis ! De l'image, de l'humour, du public, des stars ... tout ce que j'aime", promet Cauet.

NRJ précise que l'émission sera adaptée de temps en temps sur sa chaîne de télévision NRJ 12 pendant la saison.