Après avoir été diffusé il y a quelques mois en Hollande - avec plus d’1,6 millions de téléspectateurs -, voilà que The Voice version Senior débarque aussi en Belgique, mais côté néerlandophone (avant la RTBF ?). VTM espère même faire entre 800 000 et 900 000 côté audience avec Helmut Lotti, Natalia mais aussi la chanteuse belge Dana Winner et le présentateur rocker (le groupe De Kreuners) Walter Grootaers dans le jury.



Rencontre avec Michel, carolo de 63 ans, qui sera dans la première édition belge de The Voice Senior sur VTM.



(...)