La présentatrice météo de la RTBF craque dans une vidéo suite à l'appel haineux d'une téléspectatrice

Ce mercredi, Cécile Djunga a poussé un coup de gueule dans une vidéo diffusée sur son compte Facebook. La jeune femme explique être depuis un an, c'est à dire depuis son arrivée à la météo de la RTBF, victime de messages racistes de la part des internautes et téléspectateurs. "Si vous voulez rire, j'en ai une bonne pour vous aujourd'hui. Hier, au boulot, à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire, qu'on ne voyait rien à l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements et que je ne passais pas bien à la télé parce que j'étais trop noire et qu'il fallait me le dire, commence Cécile Djunga au bord des larmes. (...) Je suis partagée entre le rire et la colère parce que ça commence vraiment à m'énerver ce genre de message. Ca n'arrête pas, ça fait un an que je fais ce métier maintenant et j'en ai marre de recevoir des messages racistes, insultants. Donc, ça commence à me mettre en colère et ça me touche parce que je suis un être humain. C'est plus drôle en fait. Recevoir Sale négresse rentre dans ton pays!, c'est pas drôle! Donc, j'en ai marre. (...) Maintenant, j'ai décidé que j'allais le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le racisme en Belgique ça n'existe pas. C'est pas vrai. (...) On a eu #balancetonporc maintenant, on va avoir #balancetoncon. On va balancer les gens qui sont trop fermés d'esprit et qui blessent d'autres. Je me suis jamais sentie être le porte parole de qui que ce soit mais là, maintenant, j'ai envie, peut-être, grâce à ma médiatisation, d'aider des personnes qui n'arrivent pas à dire tout haut les discriminations et les oppressions qu'elles vivent. (...)T​ous ces messages, je vais les balancer!"

Elle continue en s'adressant directement à ses détracteurs: "Si vous n'en pouvez plus de plus voir ma gueule à la télé, vous n'êtes pas prêts de ne plus voir ma gueule à la télé. Et si ça te fait chier de voir ma gueule à la télé et bien tu zappes! Ouvre un bouquin, ça va te changer pour une fois, d'accord? (...) Moi, je me sens Belge et je suis bien dans mon pays. Maintenant, on va arrêter de me dire que je dois rentrer dans mon pays parce que je suis dans mon pays. Si tu ne sais pas quoi faire de ta langue et de ton pc, tu arrêtes, jette-toi, fais autre chose mais laisse les gens tranquilles! Ca fait un an que je reçois ce genre d'insultes. J'en peux plus. Ca doit s'arrêter! Je dis ça parce que je suis noire mais je dis ça aussi pour les gens gros, musulmans, arabes, roux, avec des lunettes, tous les gens qui se font persécuter sur les réseaux sociaux. Le harcèlement doit s'arrêter! (...) Je ne veux pas laisser ça en toute impunité. Maintenant, je vais le dire. Je n'ai plus envie de faire comme si on était dans un pays où tout se passait bien et où les gens sont ouverts d'esprit. C'est pas du tout ça."