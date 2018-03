, se réjouit l’humoriste belge qui a été choisie par la RTBF - qui était venu voir son spectacle- pour animer l’émission

En effet, le concept de cette émission présentée par Issa Doumbia (humoriste et chroniqueur de Touche pas à mon poste) en France est le suivant : "Deux équipes d’enfants, aidées d’un guest, se font face pour découvrir un maximum de mots. En rafale, en un mot ou en mime, les équipes auront trois manches pour deviner une célébrité, un objet, un animal, un métier… Seule l’équipe qui compte le plus de points au terme des 3 manches se qualifie pour la finale. Les enfants aidés de leur people doivent alors énumérer en 60 secondes le plus de cartes possible. Chaque bonne réponse permet aux enfants de monter d’un cran sur l’échelle des cadeaux…" Fous rires garantis !

Un prime en prime

"L’émission passera tous les jours de l’été sur Ouftivi (La Trois), précise notre Miss Météo. Il y a aura un prime en plus, avec de personnalités et les fonds iront au profit de Cap 48. Ce sera, du coup, diffusé sur la Deux." Une aubaine pour celle qui adore les enfants ? "J’ai été chef scouts pendant longtemps. Ça me manque à moi, justement, les gamins ! Animer avec des enfants, c’est là que j’ai commencé finalement. L’animation, je l’ai commencée avec les scouts. Je suis donc ravie de retrouver cette ambiance à la fois peps et dynamique. Ça me ressemble bien ! Et puis, Time’s up, je n’y jouais pas que petite, j’y joue encore maintenant en famille. Je tague des mots qu’on connaît, des private jokes. On joue à ça à Noël ou aux repas de famille."

Les tournages débuteront donc la semaine prochaine, durant les vacances de Pâques, à raison de 5 émissions par jour. "C’est une belle évolution et un beau challenge pour moi, souligne la jeune Cécile Djunga. Surtout qu’à la base, on n’a pas le droit d’être à la fois sur la Une, la Deux et la Trois. Sauf que là, je suis sur toutes les chaînes, y compris Tarmac. Chose qui n’avait jamais été faite auparavant à la RTBF. Normalement, tu es un visage de la Une ou la Deux. On va donc dire que je suis multitâche (sourires) !"

Le nouveau visage de The Voice Belgique (dont le gagnant de la saison 6, Théophile Renier, sort son premier single ce vendredi, Tu ne sais pas) mesure toute la chance qu’elle a de pouvoir animer son émission mais aspire encore à d’autres ambitions artistiques. "Sky is the limit, conclut-elle, souriante. Il y a encore plein d’autres challenges que j’aimerais me lancer. Comme créer ma propre émission. Un projet personnel, j’ai plein d’idées. Ou le cinéma. Si je devais penser à un plan de carrière, ce serait un mélange de Virginie Efira (pour son passage brillant de la télé au cinéma), de Florence Foresti (pour ce qu’elle dégage sur scène) et Oprah Winfrey pour ses talents d’animatrice télé et de business woman engagée. "

Plus d’infos sur toutes les actualités de Cécile Djunga à suivre sur www.céciledjunga.com.