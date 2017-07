Télévision Pour le moment, Enzo conserve sa place de champion dans

"Je ne veux pas dire que les Belges sont de bons clients pour la télé. Ce qu’on aime avant tout chez eux, c’est la bonne humeur et cette joie communicative", nous confiait, il y a quelques années, la directrice de casting de N’oubliez pas les paroles qui était de passage en Belgique pour une vague de recrutements.

Il faut dire que les Belges se font de plus en plus remarquer dans les jeux télévisés français, à commencer par Christophe Bourdon - probablement le Belge qui a remporté le plus de gains dans un jeu télévisé français - qui s’est fait connaître en remportant 130 victoires et 157.700 euros, des voyages et une voiture dans Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 en 2010. Un record que l’actuel chroniqueur de 69 minutes sans chichis a pu garder pendant six mois avant de se faire prendre la place par Dominique Bréard.

Plus récemment, c’est Enzo qui a fait parler de lui dans le jeu télévisé de Nagui. Il le fait d’ailleurs toujours puisque le kinésithérapeute tubizien conserve le titre de champion depuis deux mois. Sa cagnotte s’élève à 95.700 euros pour 86 victoires.

En ce qui concerne N’oubliez pas les paroles !, autre jeu à succès de Nagui, on se rappellera la participation de Nathalie qui avait battu un record en empochant 93.000 euros, il y a trois ans.

Du côté de France 3, le jeu Questions pour un champion a également attiré de nombreux Belges. Parmi eux, Alain Dumesnil, un Liégeois qui a participé à la semaine spéciale Masters en 2015. Un an plus tard, c’est l’Arlonais Vincent Rozet qui faisait un carton dans l’émission de Julien Lepers, reprise depuis un an et demi par Samuel Etienne, en remportant plusieurs victoires à la suite.